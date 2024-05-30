カプコン　ロックマン　①〜⑤ セット

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いらっしゃいませ ヽ(´▽｀)/⭐️送料込み！即購入⭕️kです⭐️状態ファミリーコンピュータファミコンのロックマンシリーズ5本セットですカセット裏面、シール部分に若干の汚れが有ります年代を考慮して良品だと思います実機のニューファミコンで動作確認済接点復活剤で掃除済(^o^)欲しくなったら買い時※バラ売り不可御検討宜しく御願いします⚠️お願い事⚠️商品購入後にコメント下さい(無言取引される一部の方に評価を無視して強制終了になるパターンが多いので)⭐️差し替え防止も含めてNC/NRで御願いします。⭐️他にも色々出品中コチラ↓#utopia最後の麺対戦(出品順に見たい方は下↓名前から入って下さい)⭐️梱包＆発送は…プロフに記載。取引注意事項含めて読んでもらえると嬉しいです。最後迄見ていただきありがとうございました（^人^）ここからスルー御願いします関連ワード#カプコン#CAPCOM#ロックマン#ストリートファイター#ファミコン