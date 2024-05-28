真作】前大徳寺/西垣宗興/一行書/白鶴舞丹宵/掛軸☆宝船☆AB-459 ...

【真作】【参考】前大徳西垣宗興 明治41年岐阜県生。昭和60年没。享年78歳京都大徳寺塔頭真珠庵(一休和尚の寺)に入る 同庵南山和尚に得度、僧名宗興、道号文山と改むのち兵庫県城崎の極楽寺住職。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙は数ヶ所の折れ、巻シワあります。表装は天地に多少の糊シミあります。軸裏に多数の糊シミあります。 桐共箱付 軸丈 縦 188cm×幅 36cm 写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などございましたら、お気軽にコメントくださいませ。☆送料は無料でお届け致します☆【その他の商品は☆宝船☆】屋号を☆宝船☆と致しました。他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。



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