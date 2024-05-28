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商品詳細
買ってからほとんど箱から出てないため目立った傷などはありませんが神経質な方は購入をお控えください即購入⭕️スケール···ノンスケール性別···女フィギュア種類···コレクションフィギュアスケール···ノンスケール性別···女
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