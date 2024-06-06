京焼　唐子　茶碗 　在銘　四方桟 桐箱付き　骨董品

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商品詳細
京焼 唐子 茶碗 在銘 四方桟桐箱付き新品の桐箱付き（共箱ではありません）【状態】 茶碗＝骨董品 無傷 桐箱＝新品 四方桟 袋紐（木綿）渋紙 布 木札付き。（桐箱は画像と同等の品を送ります。 桐箱の木目 渋紙の模様紐の色など変わることがあります。） （状態は画像でご確認ください）【サイズ】口径φ１２２ｍｍ 高７６ｍｍ190115 M T10 京焼 唐子 茶碗 在銘 四方桟桐箱付きにこるんのふりま
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