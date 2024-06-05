クリープハイプ ラバーバンド ラババン

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商品詳細
クリープハイプラバーバンド7点セット中古で購入しましたが、当方は使用せずに自宅で保管しておりました。素材特有の埃などの付着はご了承ください。水濡れ防止で発送、幅のあるものはサイズの関係で多少平たくしての梱包になります。ラババン尾崎世界観
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