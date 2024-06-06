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HOTONE AMPERO
商品番号 K56773580558
商品名

HOTONE AMPERO
ブランド名 Kvital
特別価格 税込 15,960 円
在庫状況 あり

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商品詳細

使わないため出品します。スタジオで２回使用。その他は自宅で音出し程度で、目立ったキズなどはありません。(箱にはキズがあります。)エディター、取説はダウンロードしてください。簡単な説明書、純正の電源、ＰＣ接続ケーブルは付属しています。動作確認済みです。中古品であることにご理解いただける場合のみ、購入をご検討ください。エフェクトタイプ...マルチエフェクター
http://narcologia.ru/goods/message861927.html
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