HOTONE AMPERO

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商品詳細
使わないため出品します。スタジオで２回使用。その他は自宅で音出し程度で、目立ったキズなどはありません。(箱にはキズがあります。)エディター、取説はダウンロードしてください。簡単な説明書、純正の電源、ＰＣ接続ケーブルは付属しています。動作確認済みです。中古品であることにご理解いただける場合のみ、購入をご検討ください。エフェクトタイプ...マルチエフェクター
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