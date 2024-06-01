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YOASOBI クルーネックプルオーバー グリーン Mサイズ トレーナー 緑
商品番号 M80084705440
商品名

YOASOBI クルーネックプルオーバー グリーン Mサイズ トレーナー 緑
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 4,619 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YOASOBIの公式サイトにて販売された最初のグッズです！現在は販売されておらず、滅多に出品もされない大変貴重なグッズになります！【サイズ】[M]身丈69/身幅65/肩幅60/袖丈55(cm)[L]身丈74/身幅71/肩幅63/袖丈60(cm)【素材】コットン100％新品未開封即購入OK！早い者勝ち！ご購入、コメント前に必ずプロフィールをお読みいただきますようよろしくお願いします。ikuraayase幾田りらスウェット
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