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ドラム トレーニングパッド YAMAHA ヤマハ 練習 スティックケース
商品番号 L49375091402
商品名

ドラム トレーニングパッド YAMAHA ヤマハ 練習 スティックケース
ブランド名 ヤマハ
特別価格 税込 1,463 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

トレーニングパッドYAMAHA定番のトレーニングパッドです。使用によるキズ、汚れありますが問題なく使用できます。中古での出品になります。ご自宅や部室などでの練習にどうぞ！定価¥5,400-#YAMAHA#TS01Sトレーニングパッド#ドラム#スネア#パーカッション
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