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タラチオ バンダナ グッズ
商品番号 L59129989949
商品名

タラチオ バンダナ グッズ
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 7,199 円
在庫状況 あり

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商品詳細

4年ほど前のワンマンで購入しました。新品未開封です記念に取っておくかすごく迷っているのでかなり高めに値段設定しております。畳んでお送りするので畳み皺がつく可能性ございます。購入する気のない方はいいねはしないでください。いいねが増える場合は値上げ→出品取り消し→さらに値上げして再出品します。値下げ、取り置きは基本不可です。即購入可
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