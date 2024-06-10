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九谷焼　花器　松平雪生
商品番号 L68894911917
商品名

九谷焼　花器　松平雪生
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

口の周りにピートロが入ってます。色は九谷の五彩で2面違ったデザインになってます。5x5cm高さ　25cm口までの高さ　約4cm口の大きさ　6x7cm購入は20年程前になりずっと自宅保管しておりました。ご理解頂ける方よろしくお願いします。
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