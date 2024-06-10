九谷焼　花器　松平雪生

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商品詳細
口の周りにピートロが入ってます。色は九谷の五彩で2面違ったデザインになってます。5x5cm高さ 25cm口までの高さ 約4cm口の大きさ 6x7cm購入は20年程前になりずっと自宅保管しておりました。ご理解頂ける方よろしくお願いします。
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