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Ｌ２５９　茶碗　『京焼』『橋本紫雲造』『彩流釉撫子絵』『平茶碗』　共箱　茶道具
商品番号 L89960155417
商品名

Ｌ２５９　茶碗　『京焼』『橋本紫雲造』『彩流釉撫子絵』『平茶碗』　共箱　茶道具
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 2,600 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　6cm横幅　約　14cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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