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- Ｌ２５９ 茶碗 『京焼』『橋本紫雲造』『彩流釉撫子絵』『平茶碗』 共箱 茶道具
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商品詳細
高さ 約 6cm横幅 約 14cm※素人の測定のため、誤差がございます。状態概ね良好です。まだまだ、十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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