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- 全日空商事 777-300ER 1/200
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商品詳細
全日空商事から発売されている1/200スケールモデルです。購入してから2年ほどショーケース内で展示していましたが、容量が逼迫しているため出品致します。本来アンテナは再現されていないモデルですが、エッチング板を使用して接着剤で装着しました。その際の接着剤の跡が残っています。アンテナを設置したため、ブリスターに加工を施しています。写真をご確認ください。#Gemini200#Geminijets#Gemini#ホーガン#ヘルパ#hogan#helpa#1/200#1:200#モデルプレーン#飛行機模型
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