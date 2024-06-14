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棟方志功日本の近代画壇での版画の地位を向上させただけでなく、「世界のムナカタ」と称され、20世紀を代表する世界的な芸術家となった棟方志功です。美術陶額 サイズ 横約29cm✖︎29cm厚み、重さのあるしっかりとした陶板に独特の力強いタッチで色鮮やかに描かれています。陶器の様な素材の為、色褪せる事無く、鮮やかさが長持ちすると思います。特に目立った汚れなどはないかと思います。素人目線ですが…ご理解いただける方のみご購入よろしくお願いいたします。※即購入可能※無言購入可能※写真を確認しご理解の上ご購入ください※プロフィールはお読みください※購入を考えている方で値下げを希望する場合はコメントに購入希望価格をお知らせください。#田んぼアート#門世の柵#青森市#板画家#田舎館村#棟方志功