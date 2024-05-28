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一原有徳　銅版画「RW」1986
商品番号 V38022523903
商品名

一原有徳　銅版画「RW」1986
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 11,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1986年　代官山アートフロントギャラリーで購入画寸　8×5、5㌢額寸　27×22×2自宅保管と経年をご理解いただける方にお願いします出品に際し、2023年夏に額装をし直しました
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