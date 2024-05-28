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- 一原有徳 銅版画「RW」1986
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商品詳細
1986年 代官山アートフロントギャラリーで購入画寸 8×5、5㌢額寸 27×22×2自宅保管と経年をご理解いただける方にお願いします出品に際し、2023年夏に額装をし直しました
http://narcologia.ru/goods/septet763919.html
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