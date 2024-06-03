【新品・未使用】SixTONES feel da city パーカー

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SixTONESfeeldacityのグッズ、パーカーです未開封、暗所にて保管しておりました。ビニールに細かなシワがありますが、本体には付いていないです。かなりしっかりとしている素材です。サイズ等詳細は画像をご覧ください。素人保管のためご了承いただける方。即購入可⭕️SixTONESストーンズ ジェシー 京本大我 髙地優吾 松村北斗 森本慎太郎 田中樹 スト担 すとーんず