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【新品・未使用】SixTONES feel da city パーカー
商品番号 Y68427464411
商品名

【新品・未使用】SixTONES feel da city パーカー
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,652 円
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商品詳細

SixTONESfeeldacityのグッズ、パーカーです未開封、暗所にて保管しておりました。ビニールに細かなシワがありますが、本体には付いていないです。かなりしっかりとしている素材です。サイズ等詳細は画像をご覧ください。素人保管のためご了承いただける方。即購入可⭕️SixTONESストーンズ　ジェシー　京本大我　髙地優吾　松村北斗　森本慎太郎　田中樹　スト担　すとーんず
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