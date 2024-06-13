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- 【未開封】ファイナルファンタジーXVI A賞\u0026LAST賞 2種セット
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商品詳細
ファイナルファンタジーXVIA賞 召還獣シヴァ\u0026LAST賞 召喚獣シヴァ シルバーver.ジオラマフィギュア 2種セットご覧いただきありがとうございます。こちら未開封となります。バラ売り不可です。箱にダメージがございますが未開封品です。即購入OK。値下げ不可になります。素人検品ですので状態は写真をご確認ください。自宅保管の為、神経質な方はご遠慮ください。質問など返せない場合があります。専用や取り置きは行っていません。※住所記載漏れ・住所不備・転居によるお届け先の変更等により\"送料\"が発生する場合は、\"ご購入者様負担\"となりますので、ご住所等お間違いのないようお願いいたします。#ファイナルファンタジーXVI#A賞 #召還獣シヴァ#LAST賞#召喚獣シヴァ#シルバーver.#ジオラマフィギュア#8_3411
http://narcologia.ru/goods/choice716985.html
http://narcologia.ru/goods/preference447638.html
http://narcologia.ru/goods/encourage581272.html
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