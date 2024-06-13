人間国宝 陶芸家 荒川豊蔵 梅画讃 掛軸

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絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸110cm×50cm程度です。印刷ではないです。荒川豊蔵あらかわとよぞう（1894―1985）陶芸家。明治27年3月17日、陶業をなりわいとする岐阜県泉村久尻(くじり)（現、土岐市）加藤与左衛門方で生まれる。少年のころ一時貿易商の見習いとなったが、1919年（大正8）京都の名陶工宮永東山（1868―1941）を知り、陶業を本格的に修める。彼が陶工として飛躍を遂げたのは、1927年（昭和2）に北大路魯山人(きたおおじろさんじん)の主宰する鎌倉星岡窯(ほしがおかかま)に招かれてからである。ついで1930年に故郷の岐阜県可児(かに)市大萱(おおがや)に桃山時代の志野陶の名窯を発見、この地に古式の半穴窯を築いて古志野、瀬戸黒の制作に没頭し、その力量を桃山時代の美濃(みの)陶を現代に蘇生(そせい)させることに注ぎ、現代を代表する茶陶作家となった。その成果により、1955年（昭和30）重要無形文化財保持者に認定され、1971年には文化勲章を受章。昭和60年8月11日没