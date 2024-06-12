ポケモンカード フウロ 　SR No1

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ポケモンカード★フウロ★SR★１枚中古未使用品です。商品番号1購入開封後すぐスリーブに入れて大切に管理しておりました。状態は綺麗で良好です、初期キズがあります。出品中の全てポケモンカードは梱包済です、ポケモンカードの状態の問い合わせと追加写真できません、ご了承ください。高価なポケモンカードはトラブル防止の為、商品の状態は画像にてご確認後、ご了承の上ご購入のほどお願いいたします。※画像は実物です※ご購入前に必ず下記事項をご確認下さい。★高価なカードはトラブル防止の為、商品の状態は画像にてご確認後、ご了承の上ご購入のほどお願いいたします。★不規則な仕事の都合で、すぐに返信ができないことが多々ありますので、ご了承の程よろしくお願いします。★ご購入様は商品が到着しましたら確認後に評価受け取り連絡を忘れずによろしくお願いします。★商品は折れ防止、防水対策してお送り致します。皆様との気持ちの良い取引を心掛けておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。