YAMAHA ELS-01U エレクトーン

種類···電子ピアノYAMAHAのエレクトーンです。12年製です。使用は6年ぐらいですが練習頻度は少なかったので破損等はなく綺麗だと思います。鍵盤には多少なりとも傷はあると思いますが目立つ様なものはないようです。椅子に若干の使用感があります。娘にて動作確認をさせましたが全く問題ない状態です。取説はなく写真のものが全てとなります。配送業者は購入者様に手配していただきたいと思いますのでそれが可能な方のみ購入をお願いします。現在2階にありますが分解し1階へ移動予定です。当方は名古屋市在住です。補足分解組み立てが容易なので分解して配送に応じる事は可能です。組立は購入者様になります。



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