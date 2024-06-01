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KAWAI カワイ　メトロノーム
商品番号 A39849958298
商品名

KAWAI カワイ　メトロノーム
ブランド名 カワイ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ずっとしまっていました。未使用です。ボディは木製です。動作確認済みです。
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