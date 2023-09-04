物故洋画家 光風会会友 石膓悦三画 油絵 「造成地」1969年になります。大変古いお品になります。額縁にヒビ、キズが何箇所か御座います。表面にガラスは御座いません。お写真にてご確認頂き宜しくお願い致します。﻿◇物故洋画家 光風会会友◇石膓悦三（1914?-1999年10月26日）◇作品名:造成地 1969年◇額入り寸法:約50.5×41cm◇画面:約32×23cm◇直筆サイン入り˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧˚✧₊⁎⁺※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。100



物故洋画家 光風会会友 石膓悦三画 油絵 「造成地」1969年 22さ203 ...



物故洋画家 光風会会友 石膓悦三画 油絵 「造成地」1969年 22さ203-



物故洋画家 光風会会友 石膓悦三画 油絵 メロン 22さ202 - 絵画/タペストリ



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