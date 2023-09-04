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物故洋画家　光風会会友　石膓悦三画　油絵　「造成地」1969年　22さ203
商品番号 R20507241471
商品名

物故洋画家　光風会会友　石膓悦三画　油絵　「造成地」1969年　22さ203
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 8,938 円
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商品詳細

物故洋画家　光風会会友　石膓悦三画　油絵　「造成地」1969年になります。大変古いお品になります。額縁にヒビ、キズが何箇所か御座います。表面にガラスは御座いません。お写真にてご確認頂き宜しくお願い致します。﻿◇物故洋画家　光風会会友◇石膓悦三（1914?-1999年10月26日）◇作品名:造成地　1969年◇額入り寸法:約50.5×41cm◇画面:約32×23cm◇直筆サイン入り˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧₊⁎⁺˳✧༚˚✧˚✧₊⁎⁺※あくまでも自宅保管品とご理解頂ける方のご購入よろしくお願い致します。100
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