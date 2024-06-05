プイリ・フラダンス・ハワイアン・ハワイアンダンス・フラダンス・楽器・イプ

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値下げしましたハワイアンダンスプイリ・収納ケース付き長さ 約50.4cm直径 約3cm竹製プイリ写真8枚目・竹筒の中に苗字書いていますのでご了承下さい漢字2文字です気になる方はシールを貼ったり塗りつぶしてください外見は見えないと思いますがご了承下さい竹の中に紙を入れていましたので、プイリの状態な良好と思います収納袋はサービス品です使用回数は少ないです^_^その後数年倉庫保管しています使用品ですが、プイリの状態な良好と思います^_^プイリフラダンスフラハワイアンハワイタヒチウリウリイプブーゲンビリアレイ花レイ花飾り南国j-1st