絵画 サムトフト「3人でお茶」 犬 アートフレーム

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絵画サムトフト「3人でお茶」アートフレームサムトフト（イギリス女性作家）スイートピー色のウサギ・犬と共に仕事と生活をブライントンで過ごしている。技術学校を卒業後、アートを学びたいと思い、2003年リバプールの美術学校でたくさんの感性を磨いた。ギャラリーで個展を開き、海外でも活動し続けている。絵の表面に特殊なゲルを塗り、油絵のような光沢・立体感を表現したアートです。1点1点職人の手作業で、絵柄に合わせ無色透明な樹脂を専用の筆で塗っていきます。この作業により、複製画にもかかわらず、油絵独特の凸凹・光沢を再現することに成功しました。この樹脂（アクリルエマルジョン樹脂）は、100%アクリル製の材質で、柔軟性と耐水性に優れています。紫外線にも強く、油絵のように亀裂が生じたり、焼けて変色することもありません。サイズW37xH37cm重さ 約0.7kg材質 樹脂フレーム特徴 絵の表面を特殊ゲル加工箱あり新品外国人/人気アーティスト···サムトフト絵画の種類···油彩画・油絵形式···額縁入り主題···動物