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- 和食器 越前焼 脇谷窯 中沢洋子作 向付 六客 C R5772
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商品詳細
大きさ 高さ約７．６㎝ 幅約１４㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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