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和食器　越前焼　脇谷窯　中沢洋子作　向付　六客　C　R5772
商品番号 J54527789733
商品名

和食器　越前焼　脇谷窯　中沢洋子作　向付　六客　C　R5772
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 7,182 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　高さ約７．６㎝　幅約１４㎝土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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