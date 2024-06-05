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【美品】 KORG Pitchblack mini ギター ベース エフェクター
商品番号 Y57331228732
商品名

【美品】 KORG Pitchblack mini ギター ベース エフェクター
ブランド名 コルグ
特別価格 税込 2,628 円
在庫状況 あり

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商品詳細

本体については、汚れや傷は全く無くとても綺麗な状態のものになります。付属品完備、動作確認済#KORG#PitchblackminiPB_MINICHROMATICTUNER
http://narcologia.ru/goods/unusable770974.html
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