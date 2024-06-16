

現状品】mollen hauer モーレンハウエル SOLIST/リコーダー - 管楽器



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店頭展示品 | 宮地楽器小金井店ショールーム



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アンリュウ・リコーダー・ギャラリー｜Anrieu Recorder Gallery



モーレンハウエル（Mollenhauer ）ソプラノリコーダー ドリーム バロック レッド 4119R



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MOLLENHAUER 5107: リコーダー｜山野楽器｜管楽器オンラインショップ

当方の商品をご覧頂きましてありがとうございます。お互いに良いお取引が出来ますようぜひプロフィールをご覧下さい。【商品名】モーレンハウエル/リコーダー【状態】現状品/上部接合部緩い(コルク剥げ？)全長/約66㎝ 音は普通に出ましたが素人ですので音質良し悪しは分かりません。(消毒しています)※こちらの商品に関しまして当方知識がございませんのでコメント頂いてもお答え出来ない場合がございますのでご了承下さい。価格につきましてはご相談下さい。大幅な値下げ要求はお断りする場合がございます。画像の追加は出来ます。中古品につき、ご理解頂ける方のご購入宜しくお願い致します。