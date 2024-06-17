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BTS bts ジミン スウェット ラスト1点 パーカー
商品番号 G48344066860
商品名

BTS bts ジミン スウェット ラスト1点 パーカー
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 2,275 円
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商品詳細

ジャンル···韓流/KPOP✨新品未使用✨✨Lsize✨両面ブラックですこちらの商品はジミンが良く着ているスウェットと同デザインになります♥️人気のスウェットです迷われてる方は是非ラスベガスのサウンドチェックの時にも着用してましたね✨生地がしっかりとしているのにとっても軽いく着心地サイコーです(*^-^*)現物の方が何倍も可愛いー♥️ですよ✨海外輸入品です✨たたみジワなど、、写真上のうえご理解ある方少しでも気にされる方はお控えくださいお値下げ不可ですヨロシクお願いしますバンタン防弾少年団BTSbtsbt21humanmadeヒューマンメイドジミンJiminテテテヒョンVvJホープポープhopeパーカートレーナースウェットセサミストリートファミリーマートファミマラスベガスSESAMESTREETジンKAWSBFFbybtstシャツTシャツBTSartistmademadebybts爽健美茶bt21GEORGIAジョージアいちばんくじタイニータンローソン非売品キシリトール富士山エルモholidayHOLIDAYフィギュアグクNEWERAポスターneweraお菓子グクNEWERAneweraお菓子グクマニアトレカarmystProofボストンバッグプラッシュドールパープルソロアルバムjackinthebox釜山ヨンタン空港着用Layoverジャンル...韓流/KPOP人気グループ...BTSグッズ種類...その他
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