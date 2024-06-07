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【真作】藤井松林/芦雁図/秋草雁図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AD-354
商品番号 G21068793378
商品名

【真作】藤井松林/芦雁図/秋草雁図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AD-354
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 11,711 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】藤井松林【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は時代感あり、全体に汚れシミ、水シミなどあります。表装は絹表装で最近やり直してあり良好です。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　縦　198㎝×幅　58㎝　写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit816686.html
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【真作】藤井松林/芦雁図/秋草雁図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AD-354
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