刀剣乱舞 鶴丸国永 フィギュア

ご覧頂きありがとうございます。刀剣乱舞-ONLINE-鶴丸国永1/8完成品フィギュア半年ほど飾り、以降はクローゼット保管になります。箱・透かしの部分は比較的綺麗な状態です。流通における軽微なキズ等はご容赦ください。4枚目裾と頭巾の部分に汚れあり5枚目お家に来た時から左側の後頭部からコメカミにかけて金色の装飾？髪の光沢？のような金色のインク？が付着してます。他の方にはない様なので可愛い特徴としてみてました。お顔には付いておりません。即購入可⭕️新品未開封刀チャーム➕￥3333でお付けします。ご希望の方は在庫確認コメントをお願いいたします。✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼ジャンルから離れるため・刀剣乱舞1/8スケールフィギュア・刀剣乱舞ねんどろいど等々、刀剣乱舞のグッツ類を大量に出品しております。是非ご覧ください！✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼••┈┈••✼



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