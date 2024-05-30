プレイアーツ改　バットマン　ワイルドウエスト

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なかなかレアなプレイアーツ作品です。ショップ引き取り品です。ショーケースに飾ってあったので開封されておりますが未使用です。箱に戻して販売いたします。箱の角は若干スレがございます。メーカーよりの商品紹介デザイナー、原型師、エンジニアがチームを結成し、心血を注ぎ生み出したオリジナルデザインフィギュア、「VARIANTPLAYARTS改」より、新たなる試となる、時空を超えたタイムレスシリーズが始動。西部開拓時代のカウボーイとDCコミックから生まれたバットマン。アメリカを象徴するふたつのアイコンが、ヴァリアントシリーズで融合。カウボーイハットにウエスタンブーツ、チャップスなど全身のディテールを極限までアレンジ。様々な塗装技術を駆使した革の質感や砂埃、土汚れを感じさせるシチュエーションへのこだわりが、古き良き時代の佇まいを、近未来的なバットマンに違和感なくまとわせています。可動を考慮した設計と素材、ホルスターに収納できるグラップネル銃、肩や腰に携えられるトマホークなど、あたかもSFウエスタンのような世界がここに実現しました。本体サイズ:約W260mm×D200mm×H270mm約470gTM\u0026(C)DCComics.(s15):#フィギュア #タイムレス #ヴァリアント #バリアント #DCコミック#スクエア #エニックス