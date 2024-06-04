てぃんくる 版画 DESSERT GATEAU ROSE アールビバン

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商品詳細
てぃんくる先生の版画「DESSERTGATEAUROSE」です。限数50のお品になります。この作品は鉄を使用することで奥行きを表現している作品で、さらにメタルエディションとしては初期の作品でもあり、貴重な作品となります。サイズは額縁込約60×48程度です。額縁も黒で作品の雰囲気にマッチした仕様です。古い作品ではありますが、傷等もなく綺麗な状態で、元箱もあるため保管の際も安心してほかんできます。元値は50万を越える物でしたが、コレクションも増えてしまった為出品します。大切にしてくれる人に渡って貰えるようにと思っております。よろしくお願いします。形式...額縁入り主題...人物・肖像検索用#てぃんくる#てぃんくる版画#版画#はるかぜせつな
http://narcologia.ru/goods/insignificant547182.html
http://narcologia.ru/goods/marshal288080.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney22349.html
てぃんくる 版画 DESSERT GATEAU ROSE メタルエディション ...
てぃんくる 版画 DESSERT GATEAU ROSE | eclipseseal.com
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1円～ 同梱不可□ アールビバン 版画 てぃんくる DESSERT GATEAU ROSE ...
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