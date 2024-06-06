vintage 茶筒 一輪挿し

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□状態大変古いお品物になります。ヴィンテージ物ですので蓋部分変色、小傷スレ等ございますが、とても素敵な色合いで良い雰囲気があり大変魅力的です。蓋をとって一輪挿しにもおすすめです。ヴィンテージ物にご理解のある方どうぞよろしくお願い申し上げます。□サイズ高さ:約11㎝幅:約8.5㎝(最大)こちらあくまで自宅保管ですので完璧を求める方、神経質な方はご遠慮くださいませ。ご購入に関しまして、何かございましたらまずお問い合わせいただきご納得の上でご購入をお願いいたします。器花器華器壺香炉砥部焼宝瓶波六焼〆茶壷茶筒茶道具急須備前唐津茶碗陶器陶磁器吉州窯九谷焼有田焼民藝品ルーシーリー置物仏像オブジェ陶器オブジェブロンズ像真鍮仏像家具北欧インテリア海外インテリアイサムノグチジャンプルーヴェピエールジャンヌレシャルロットペリアンイームズヴィトラセヌフォヴィンテージアンティークARTアートお好きな方