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ローリングス・マントラチタンソフトボールバット
商品番号 I26081366576
商品名

ローリングス・マントラチタンソフトボールバット
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 21,280 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ローリングス・ソフトボール用金属バット・写真ケース付き●品名　MANTRATITAN　2023　　　マントラチタン2023年モデル●品番　BSR2MNTATI-2023●サイズ　84cm710ｇ●直径：57mm平均●カラー　ホワイト（ホワイトベースに少し、ライトブルー）●素材　素材：打球部/最高級チタン（ベータチタン）ハンドル部/FRP　　●バランス　飛びと振り抜きやすさを両立させた、ローリングスオリジナルバランス　　　　　　　強いていえば、トップミドルバランス（各サイズにより、バランスは微妙に異なります）●打球部に強硬な最高級チタンを採用し、肉厚1.2mmの薄さを実現（他社製バットの打球部肉厚が、3～5ｍｍ）。　　これにより、打球部の素早い戻り（復元力）を実現。抜群のトランポリン効果で、最高の飛びを演出します。　　一般的なチタン合金より20%強度が高く、弾力性が25%高い（たわみやすい）強くてしなやかに伸びる、　　βチタン合金を採用しています。かように強度が高く、強くてしなやかに伸びるチタンの材質が、薄肉厚で　　ボールを強く跳ね返す打球部を形成することに成功しました。　　強硬なチタンゆえ、通常の金属やカーボンと比べ劣化も遅く・・・へたりにくさ（飛びの持続）も、長所になります。●3号ゴムボール用●JSA公認（日本ソフトボール協会公認）●打球部　高反発素材、チタン合金の1本素管。　　FRPハンドル　高強度のカーボンを使い、軽量化したハンドルにより、絶妙なバランス調整が可能に。●構想から、実に2年。ソフトボール強豪校で、くりかえし試打を行ない、ついに完成。　　素材・飛び・バランスにとことんこだわりました！●日本製●定価￥79,200（税込)★中々手に入りません！！★中古品なのでノークレームノーリターンで、お願い致します。
http://narcologia.ru/goods/marshal259380.html
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ローリングス・マントラチタンソフトボールバット
【ローリングス】レアバット　ソフトボール　金属バット　MANTRA TITAN　マントラチタン　BSR2MNTATI　チタン　高反発　バット　野球　 飛び　レア　84cm　680ｇ　１点のみ入荷 | オノヤスポーツ powered by BASE
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