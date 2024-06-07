ローリングス・マントラチタンソフトボールバット



【ローリングス】レアバット ソフトボール 金属バット MANTRA TITAN マントラチタン BSR2MNTATI チタン 高反発 バット 野球 飛び レア 84cm 680ｇ １点のみ入荷 | オノヤスポーツ powered by BASE



2023年モデル マントラチタン ローリングス ソフトボール3号用バット BSR2MNTATI-2023



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ローリングス・ソフトボール用金属バット・写真ケース付き●品名 MANTRATITAN 2023 マントラチタン2023年モデル●品番 BSR2MNTATI-2023●サイズ 84cm710ｇ●直径：57mm平均●カラー ホワイト（ホワイトベースに少し、ライトブルー）●素材 素材：打球部/最高級チタン（ベータチタン）ハンドル部/FRP ●バランス 飛びと振り抜きやすさを両立させた、ローリングスオリジナルバランス 強いていえば、トップミドルバランス（各サイズにより、バランスは微妙に異なります）●打球部に強硬な最高級チタンを採用し、肉厚1.2mmの薄さを実現（他社製バットの打球部肉厚が、3～5ｍｍ）。 これにより、打球部の素早い戻り（復元力）を実現。抜群のトランポリン効果で、最高の飛びを演出します。 一般的なチタン合金より20%強度が高く、弾力性が25%高い（たわみやすい）強くてしなやかに伸びる、 βチタン合金を採用しています。かように強度が高く、強くてしなやかに伸びるチタンの材質が、薄肉厚で ボールを強く跳ね返す打球部を形成することに成功しました。 強硬なチタンゆえ、通常の金属やカーボンと比べ劣化も遅く・・・へたりにくさ（飛びの持続）も、長所になります。●3号ゴムボール用●JSA公認（日本ソフトボール協会公認）●打球部 高反発素材、チタン合金の1本素管。 FRPハンドル 高強度のカーボンを使い、軽量化したハンドルにより、絶妙なバランス調整が可能に。●構想から、実に2年。ソフトボール強豪校で、くりかえし試打を行ない、ついに完成。 素材・飛び・バランスにとことんこだわりました！●日本製●定価￥79,200（税込)★中々手に入りません！！★中古品なのでノークレームノーリターンで、お願い致します。