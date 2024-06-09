YAMAHA pacifica 112 旧ロゴ　現行ボディ

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ヤマハのパシフィカ(タバコバースト)ですYAMAHAの純正ソフトケースつけますブリッジ側ハムバッカーはプルポットでタップ可能ピックガードのフィルム残ってます一部サテン塗装に多少テカリアーム欠品キャビティカバーに一部黄ばみあり(3枚目)ボディ裏に3箇所目立たない打ち傷(4枚目)ネック裏に1箇所小さな打ち傷と塗装の剥げが(5枚目)プチプチで巻いてソフトケース突っ込んで段ボールにて発送します