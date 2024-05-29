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- バリ島 木彫 銘木白檀 踊子 女神像 高さ約１０９㎝ 箱付 M R5594C
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商品詳細
大きさ 高さ約１０９㎝ 幅約１４．８㎝×幅約２３．３㎝ 重さ約７．０３㎏傷が見受けられます。こちらの商品は、送料は別途必要となります。大きな商品のため、メルカリ便では発送いたしません。都合上、佐川急便飛脚ラージサイズ宅急便「着払い」となります。まだ梱包しておりませんが、およそ220サイズとなります。ご了承の上、ご購入下さい。尚、土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。
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