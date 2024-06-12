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maruカホン
商品番号 Y92191231998
商品名

maruカホン
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 3,724 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類···カホン素　材：岡山県内産のヒノキ（胴部）　　　　国産ヒノキ化粧板（打面）　　　　ワイヤースネアサイズ：直径約30cm厚さ約7cm重　量：約750g外に持ち出さず、家の中で遊びとして使ってました。大きなものはありませんが、細かい汚れや擦り跡などはあります。
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