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商品詳細
種類···カホン素 材：岡山県内産のヒノキ（胴部） 国産ヒノキ化粧板（打面） ワイヤースネアサイズ：直径約30cm厚さ約7cm重 量：約750g外に持ち出さず、家の中で遊びとして使ってました。大きなものはありませんが、細かい汚れや擦り跡などはあります。
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