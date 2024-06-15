YAMAHA ヤマハ　キーボード　EZ-J220

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新品購入後、子供が使っていましたが10回も使用しないまま、ここ2〜3年自宅保管していたものになります。傷や汚れはほとんどなく、きれいな方だと思います。◇キーボード本体(2018年製)◇譜面立て◇電源アダプター◇取扱説明書◇ソングブック◇フェルト◇ユーザー登録のご案内付属品はすべて揃っております。すべての鍵盤から音が出るか確認済み。譜面立てが一部破損していますが、譜面は問題なく立てられます。ソングブックに破れあり。箱はありません。有り合わせの段ボールで発送いたします。除菌シートで清掃済みこれらの状態にご理解の上、よろしくお願いいたします♪YAMAHAEZ-J220ヤマハ#ヤマハ#YAMAHAEZ_J220YAMAHAEZ-J220ヤマハ#ヤマハ#YAMAHAEZ_J220