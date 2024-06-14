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古錫 明時代 茶托 茶道具 錫製 沈存周
商品番号 M76346226023
商品名

古錫 明時代 茶托 茶道具 錫製 沈存周
ブランド名 Mvital
特別価格 税込 27,495 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中国明時代，古錫製金銭元寳，茶托二枚，梅、松、竹，細密彫細工，在銘，包浆自然，年代保証，非常希少の珍品です
http://narcologia.ru/goods/reflector816464.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual901146.html
http://narcologia.ru/goods/recycling296614.html
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