エピフォンレスポールカスタム

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商品詳細
タイプ···レスポールタイプぼっちざろっくで有名なエピフォンレスポールカスタムです。写真にもある通り後ろに少し傷がありますがそれ以外は本体に大きな傷はありません。ゴールドパーツはほぼ交換していてネック折れは無いです。音出しも確認済みです。弦はエリクサーのコーティング弦を貼っています。写真に写っているskbのハードケースに入れてケースもセットでお送りします！中古品なので、ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします！シリーズ···LesPaulタイプ···レスポールタイプタイプ···レスポールタイプ
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