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エピフォンレスポールカスタム
商品番号 S92523221706
商品名

エピフォンレスポールカスタム
ブランド名 エピフォン
特別価格 税込 22,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

タイプ···レスポールタイプぼっちざろっくで有名なエピフォンレスポールカスタムです。写真にもある通り後ろに少し傷がありますがそれ以外は本体に大きな傷はありません。ゴールドパーツはほぼ交換していてネック折れは無いです。音出しも確認済みです。弦はエリクサーのコーティング弦を貼っています。写真に写っているskbのハードケースに入れてケースもセットでお送りします！中古品なので、ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします！シリーズ···LesPaulタイプ···レスポールタイプタイプ···レスポールタイプ
http://narcologia.ru/goods/recuperation996921.html
http://narcologia.ru/goods/traverse9526.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual392546.html
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