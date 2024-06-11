ポケモンカード　カミツレのきらめきsr

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商品詳細
カミツレのきらめきの加工が少しずれてるエラーカードになっています開けてすぐにスリーブに入れております値下げうけつけています！返品はうけつけません即発送いたします#ポケモンカード#ポケモンVstarユニバース#ポケカ
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