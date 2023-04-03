ポケモンカード　スノーハザード

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この度は閲覧ありがとうございます。☆販売経緯☆お金が必要な為、コレクション品の出品となります。☆商品状態☆スノーハザード 1BOX シュリンク付きサーチや再シュリンクなどは一切ありません。正規の封入率になります。☆商品内容☆写真にて判断いただき、納得の上でのご購入をよろしくお願いいたします。あくまでも一度私の手に渡っておりますので運送時に伴う小傷など、ついている可能性がございます。ご了承ください。☆注意点☆この商品購入後、中身での評価はご遠慮いただきますようお願いします。購入後にすり替え等を防ぐ為に返金や保証等、一切の対応をいたしません。迅速なご対応をよろしくお願いします。☆その他☆その他ポケモンカード商品販売しております。まとめてご購入いただく場合はお値引き頑張ります。また質問やご不明な点がございましたらお気軽にご質問ください。#ポケカ#ポケモンカード#151BOX#スカーレットBOX#バイオレットBOX#トリプレットビートBOX#VSTARユニバースBOX#パラダイムトリガーBOX#ロストアビスBOX#スターバースBOX#クレイバーストBOX#スノーハザードBOX#黒炎の支配者BOX#ナンジャモ#エリカ#グルーシャ#ギラティナ#ルギア#シュリンク付き#シュリンク無し#値下げ交渉有り#まとめ売り#コレクション#絶版種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)ボックスパックシングル...ボックス(box)