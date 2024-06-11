L.R.Baggs Gig Pro プリアンプ

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商品詳細
GigProL.R.Baggs#GigProアコースティックギター用のプリアンプになります。購入後4〜5回の使用で自宅保管しておりました。使用に伴う若干の小傷などありますが比較的綺麗な状態です。海外への発送はいたしませんので宜しくお願い致します。ゆうパックでの発送となります。電池は付属しておりません。
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http://narcologia.ru/goods/rouge563810.html
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