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L.R.Baggs Gig Pro プリアンプ
商品番号 B35699805551
商品名

L.R.Baggs Gig Pro プリアンプ
ブランド名 Bsmall
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

GigProL.R.Baggs#GigProアコースティックギター用のプリアンプになります。購入後4〜5回の使用で自宅保管しておりました。使用に伴う若干の小傷などありますが比較的綺麗な状態です。海外への発送はいたしませんので宜しくお願い致します。ゆうパックでの発送となります。電池は付属しておりません。
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L.R.Baggs GIGPRO 【生産完了品・在庫1台限り】【市場僅少】【送料無料 ...

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