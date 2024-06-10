ZOOM M2 MicTrack おまけつき

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商品詳細
今年2023年6月、こちらメルカリで未開封品を譲っていただいたものです。手元に届いてから数回使用してみましたが自分の用途に合わないと感じてしまいましたので、出品させていただきます。外見はとくに傷や汚れなどは見あたりません。この製品は初期ロットのものに電磁ノイズが発生していたらしいのですが、メーカーサイトでシリアル番号を確認したところ該当しませんでした。問題ありません。お送りする内容・本体・マイクホルダー・ウィンドスクリーン×2(1つは装着済み)・説明書など・元箱※本来付属しないのですが、新品のアルカリ乾電池と、フォーマットしたmicroSDカードを本体に入れたまま送らせていただきます。お手元に届きましたら、すぐに使用できます‼︎よろしくお願いいたします。
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http://narcologia.ru/goods/Adder963475.html
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