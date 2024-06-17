ホロライブ ホロマート アクリルスタンド 制服ver 6種

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ご覧頂きありがとうございます。ホロマートアクリルスタンドイラスト森倉円より、☆ロボ子さん☆夜空メル☆AZKi☆さくらみこ☆星街すいせい☆宝鐘マリンの6種になります。店頭に置かれていた商品という事もあり初期より外袋に傷、凹み、ヨレ、テープの剥がれ、などあります。完璧を求める方は、ご購入をお控えいただきますようお願い致します。※写真の色と実物の色に差異はあると思いますので、何卒ご理解お願い致しますm(__)mコメント中でも、即購入された方優先でお取引させていただきます。※申し訳ございませんが、お値下げバラ売りは不可でお願い致しますm(__)m※発送の際の事故、破損などにつきましては申し訳ございませんが責任をおいかねますので何卒ご了承お願い致しますm(__)m未開封ですので、中身の状態までは確認できておりませんので、ご了承お願い致します。あくまで素人保管していた商品なので、ご理解のいただける方のみ、ご購入をお願い致します。hololiveホロライブ星街すいせいときのそらさくらみこホロマートアクリルスタンドアクスタファミリーマートグッズ種類···アクリルスタンド(アクスタ)