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エスクラリネット
商品番号 S45985908072
商品名

エスクラリネット
ブランド名 Svital
特別価格 税込 6,125 円
在庫状況 あり

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商品詳細

PlayTechの樹脂製エスクラリネットです。屋外イベント用に購入しましたが、本番が流れてしまったため、音出しに一回吹いたのみです。きちんと調整されているようなので、問題なく音が出ます。また、ケースが軽いので、お手持ちのエスクラを入れ替えて軽量ケースとして使用するのも良いと思います。⚠️あくまで中古品なので、気になる方は避けて下さい。
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