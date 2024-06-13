YAMAHA Pacifica 611 VFM

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PAC611VFMパシフィカYAMAHAPacificaピックアップはフロントにSeymourDuncan社製のSP90-1を、リアには同社製のカバードハムバッキングCustom5を搭載。ボディトップ及びヘッドに美しい杢目のフレイムメイプルを配し、シースルーカラーがキレイ✨。カラー：ダークレッドバースト（DRB）ボディ：フレイムメイプル＋アルダーネック：メイプルボディ／ネック構造：ボルトオン指板：ローズウッド指板アール：350Rフレット数：22ブリッジ：WilkinsonVS50-6スケール：648mmピックアップ：セイモアダンカンSP90-1n、セイモアダンカンCustom5ピックアップスイッチ：3Pセレクタースイッチコントロール：マスターボリューム、マスタートーン（＋コイルタップスイッチ）フィニッシュ：-ペグ：Grover ロッキングチューナー【付属品】純正ギグバッグ、取扱説明書類【状態】ヘッドトップ部分に打痕、ボディジャック付近に傷がありますが、おおむね状態良好です。ネックに反りはありません。状態は写真をご確認ください。音出し確認、ネック調整しました。トラスロッドは左右に余裕あり。除菌クリーニング済み#ぼっちざろっくアニメ最終話でぼっちちゃんが新しく新調したギターの型と同じものです。今後、アニメ2期が期待されていますが、その際にはこのギターが大活躍し、注目されることが予想されます。またその時にはこの型の相場も上がる可能性は高いです。現在も品薄状態ですが、今のうちにぜひお買い求めください。#ぼざろタイプ···ストラトキャスタータイプ