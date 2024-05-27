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SEVENTEEN 公式ペンライト CARAT棒 ver.2
商品番号 X86740582776
商品名

SEVENTEEN 公式ペンライト CARAT棒 ver.2
ブランド名 Xvital
特別価格 税込 2,294 円
在庫状況 あり

在庫状況について


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商品詳細

即購入可。コンビニ受取に変更できますのでお気軽にコメントください。SEVENTEENセブチ公式ペンライトver.2OFFICIALLIGHTSTICK2Carat棒カラット棒1度使ったきり、箱に入れて保管していたので本体は綺麗です。動作確認済み。電池はありません。箱、ステッカー、ストラップ、説明書あります。目立った傷や汚れはございませんが、中古品ですので気になる方は御遠慮ください。
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