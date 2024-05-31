ヨネックス 練習用シャトル

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商品詳細
ヨネックス(YONEX)バドミントンシャトルコックエアロセンサ200水鳥シャトル12個入り 温度表示番号3(適正温度22~28℃)AS200使う機会がなく、出品いたします。商品は写真の通り12個入りが2セットです。#バドミントン#ヨネックス#YONEXジャンル（スポーツ選手）···その他
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