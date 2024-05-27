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値下げ【メンテ調整済】フォトジェニックストラト(入門❩ ソフトケース アーム付き
商品番号 Y84484403928
商品名

値下げ【メンテ調整済】フォトジェニックストラト(入門❩ ソフトケース アーム付き
ブランド名 Yvital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます初心者入門用としてお使いくださいフォトジェニックストラトキャスターモデル色は渋い赤状態的には使用感を全くさせないギターですおそらく購入されて途中で挫折されたと思われますネック本それはなし無限高調整はこちらの方で引きやすく設定しました音源はこのクラスにしては大変良い音が確認できます初心者の方入門用女性の語りもおすすめできます発送は本体にプチプチを巻きダンボールで梱包してお送りします送料無料
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