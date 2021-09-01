上海ディズニー　ダッフィー　ぬいぐるみ　シェリーメイ　ステラルー　ジェラトーニ

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上海ディズニー限定品です。購入してから自宅にて保管しておりました。タグ付きのものはタグの写真掲載しています。ペアでの出品のものはバラ売り不可とさせていただきます。お値下げも不可です。まとめ買いのみ、送料等の差額分のお値引き可能です。問い合わせ中の商品でも、即購入していただける方優先です。問い合わせ中に売り切れる可能性があります。日中は仕事をしている為、お問合せのお返事にお時間頂く場合があります。ディズニーランド香港ディズニーランド上海ダッフィーシェリーメイジェラトーニ ステラルークッキーリーナベルミッキーぬいぐるみキャラクター···ディズニーグッズ種類···ぬいぐるみ